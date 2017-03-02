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Охранникам в балхашских школах раздадут дубинки и рации

Алтынай Сарсенбаева 9 часов назад Комментировать 20

18 балхашских школ отныне находятся под охраной частных фирм. Секьюрити оснастят спецоборудованием и тревожной кнопкой.

Специализированная служба безопасности с 1 марта приступила к дежурству в учебных заведениях Балхаша, пишет портал orken-media.

Вход в школу теперь доступен только для учеников и педагогов. Чтобы нанять секьюрити для 18 городских школ, местный бюджет потратил 38 миллионов тенге. Фирму выбирали по тендеру.

Скоро у охранников появятся дубинки и рации, а в школах установят тревожные кнопки. На их закупку выделили дополнительно 4 млн тенге.

Все эти меры отдел образования проводит по государственной программе по противодействию экстремизму и терроризму, отмечает издание.

В январе Палата предпринимателей Алматы заявила о том, что аналогичные меры безопасности будут вводить и в южной столице. Секьюрити готовы взять под свою защиту 227 средних учебных заведений в мегаполисе и обеспечить их специальным оборудованием.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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