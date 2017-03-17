Одного из подельников Серика Ахметова освободят из изолятора

Бывший директор ТОО «Индустриальный парк «Металлургия-Металлообработка» Болатбек Искаков, являвшийся одним из осужденных по громкому коррупционному уголовному делу в отношении экс-премьер-министра страны Серика Ахметова, будет освобожден из изолятора, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Казыбекбийского районного суда Караганды, постановлением суда в отношении Искакова применена норма об условно-досрочном освобождении.

«Ходатайство осужденного Искакова Болатбека Жумабековича об условно-досрочном освобождении удовлетворено. Ранее в феврале этого года в отношении Искакова была применена норма закона «Об амнистии в связи с 25-летием независимости РК», и ему был сокращен срок отбывания наказания на 1/4 часть с момента введения в действие Закона, то есть 1 месяц 14 дней. На сегодняшний день Искакову оставалось отбыть 1 месяц 23 дня», — сообщает пресс-служба Казыбекбийского районного суда Караганды.

В течение 1 месяца и 23 дней Искаков будет находиться под пробационным контролем, то есть ему запрещено менять место жительства без уведомления службы пробации департамента уголовно-исполнительной системы Карагандинской области и запрещено находиться в увеселительных заведениях после 23 часов.

Фактически осужденный Болатбек Искаков будет освобожден из изолятора АК 159/1, где он находился с момента оглашения приговора, после вступления постановления в законную силу.

Напомним, бывший директор ТОО «Индустриальный парк «Металлургия-Металлообработка» Болатбек Искаков был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 176 УК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Ему было назначено наказание в виде 3,6 года лишения свободы. В частности, бывший премьер-министр Серик Ахметов приговорен к 8 годам лишения свободы за совершение преступления по статье 176 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», по статье 310 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», а также по статье 307 «Злоупотребление должностными полномочиями».