Назначен новый аким Карагандинской области

Соответствующее сообщение опубликовано 14 марта в Twitter Акорды.

Карагандинскую область возглавил Ерлан Кошанов, до назначения работавший руководителем канцелярии премьер-министра страны, сообщила пресс-служба Акорды.

«Глава государства назначил Ерлана Кошанова акимом Карагандинской области», – говорится в сообщении.

Ерлан Кошанов пришёл на смену Нурмухамбету Абдибекову, занимавшему пост акима Карагандинской области с 20 июня 2014 года. Экс-аким Карагандинской области Сам Нурмухамбет Абдибеков Уазом Президента назначен председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, сообщает официальный сайт Акорды.

«Назначить Абдибекова Нурмухамбета Канапиевича председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, освободив от должности акима Карагандинской области», – говорится в тексте Указа.

Нурмухамбет Абдибеков возглавлял Карагандинскую область два с половиной года.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится с рабочей поездкой в Карагандинской области.