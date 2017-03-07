Наказание за религиозный экстремизм в Казахстане могут ужесточить

В Казахстане могут ужесточить наказание за религиозный экстремизм.

Накануне Нурсултан Назарбаев озадачил главу Министерства по делам религий. Нурлану Ермекбаеву было поручено пересмотреть закон и не допустить распространения нетрадиционных религиозных течений.

«У нас в стране созданы все условия для работы всех религиозных объединений. Есть свобода действия, поддерживаем. В то же время то, что происходит вокруг нас, религиозный экстремизм. Со всем этим разобраться, поставить в одно русло, посмотреть законодательство, что упущено — добавить. Большая работа в целом», — заявил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что сегодня Министерству по делам религий необходимо сотрудничать со всеми сообществами страны, а также внимательно следить за работой НПО и молодежных организаций. Ермекбаев поспешил заверить, что среда, которую он курирует, вполне стабильна. Сейчас в стране действует свыше 3,5 тысяч религиозных объединений 18 конфессий. Большая часть из них исламского толка.