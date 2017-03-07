На длительные сроки осудили студентов в Караганде за убийство таксиста

Специализированный межрайонный суд Карагандинской области приговорил к длительным срокам лишения свободы за убийство таксиста троих жителей Караганды, двое из которых являются студентами государственного технического университета, передает today.kz

«Суд признает подсудимых виновными по статье 99 УК РК «Убийство», по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем» и по статье 384 УК РК «Уничтожение официальных документов», — указал при оглашении приговора судья Исламхан Есенбаев.

В частности, один из подсудимых приговорен к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Именно он, как установил суд, совершил убийство.

Двое других осуждены на три года лишения свободы каждый. Молодые люди признаны виновными только в неправомерном завладении машиной и уничтожении документов. Суд установил, что они не принимали участие в убийстве.

Напомним, Мадияр Тустикбай, Диас Туместаев и Сагын Ыкылас в нетрезвом состоянии сели в такси Mercedes-Benz на улице Магнитогорская в Караганде. В пути следования таксист попросил клиентов оплатить проезд до прибытия к месту назначения. На этой почве между таксистом Саятом Солтанбековым и подсудимым Ыкылас возник конфликт, в ходе которого последний нанес ножом ранения водителю. У погибшего таксиста остались двое детей.