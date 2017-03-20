Мюзикл о сотворении мира покажут жителям Караганды

Мюзикл о сотворении мира и рождении весны покажут жителям Караганды, передает МИА «Казинформ».

Представление о весне карагандинцы увидят 22 марта в центральном парке культуры и отдыха, на специально строящейся сцене. В настоящий момент ведется репетиция масштабного представления. К работе привлекли режиссера-постановщика массовых сцен из Алматы Аспет Жилкину.

«Театрализованное представление пройдет в стиле мюзикла-сказки о сотворении мира, земли, начале весны. По замыслу, на сцене будет космос, потом соединятся воздух, вода, огонь. Будет зрелищно», — рассказала режиссер-постановщик массовых сцен из Алматы Аспет Жилкина.

Танцы ставит режиссер-хореограф из Алматы, профессор кафедры хореографии Казахского национального педагогического университета имени Абая Алмат Курмажанов.

На подготовку празднования Наурыза из бюджета Карагандинской области для управления культуры, архивов и документации выделено 8 миллионов тенге.

Также в период празднования Наурыза сотрудники краеведческого музея установят экскурсионные юрты. Специалисты расскажут гражданам об обычаях и традициях казахского народа.