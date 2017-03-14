Казахстану и ЭКСПО-2017 посвятили песню знаменитости Японии (Видео)

После показа видео с песней, написанной известными японскими музыкантами, на телеканале Kazakh TV, его опубликовали на странице ЭКСПО в Facebook.

Как передает BNews.kz, японцы являются большими фанатами ЭКСПО и очень ждут предстоящую выставку — в Японии даже создали эксклюзивное кимоно с элементами казахского орнамента и логотипом «Астана-ЭКСПО».

Ранее генеральный комиссар японского павильона Томиясу Накамура рассказывал, что на ЭКСПО-2017 страна восходящего солнца представит свои лучшие энергосберегающие технологии.

«Наша страна хочет внести свой вклад в решение глобальной проблемы энергетики и укрепления взаимовыгодных отношений между Казахстаном и Японией более чем когда-либо. Япония имеет ограниченные внутренние энергетические ресурсы, и мы изо всех сил стараемся, чтобы найти лучшее решение для удовлетворения постоянно растущего спроса на энергию. Исходя из нашего опыта и истории, мы хотели бы показать наши энергосберегающие технологии и подход к «лучшему энергобалансу» для устойчивого энергетического будущего», — отметил Накамура.

Всемирная выставка в Астане продлится 3 месяца, и в ней смогут принять участие около 100 стран мира и порядка 10 международных организаций. Ожидается, что выставку смогут посетить более 2 млн человек.