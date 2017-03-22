Казахстанцы завоевали 14 медалей на соревнованиях в Греции

В Афинах — столице Греции — с 17 по 19 марта проходил Чемпионат Мира среди молодежи по джиу-джитсу, где молодежная сборная Казахстана завоевала 14 медалей.

На чемпионат мира было заявлено около 1000 спортсменов из 45 стран мира, конкуренция была сильная. Наша молодежная сборная, выложилась на все 100 %, показав неплохой результат.

По итогам первого дня соревнований в копилке сборной 1 серебро и 3 бронзы:

Серебро: Айтенов Даурен неваза-систем (Астана)

Бронза: Нортаев Дархан неваза-систем (Астана)

Бронза: Нурмуханбетов Жандос неваза-систем (Алматинская обл)

Бронза: Мухортов Владислав неваза-систем (Астана)

На второй день соревнований первую золотую медаль в копилку сборной Казахстана внес Аслан Канатбек в весовой категории 55 кг в разделе файтинг-систем. Следом за ним вторую золотую медаль завоевал Сунгат Закарин в весовой категории 66 кг в разделе файтинг-систем.

Также в копилку сборной Казахстана внесли:

Серебро: Бисенгалиев Казакбай 50кг, файтинг-систем, (Мангистауская обл)

Бронза: Ермек Раxат 46кг, файтинг-систем, (Астана)

Бронза: Тлепова Алия 62кг, файтинг-систем, (Мангистауская обл)

Бронза: Елдоскызы Ботакоз 52кг, неваза-систем, (Алматинская обл)

В последний день Чемпионата Мира копилка сборной пополнилась на 1 серебро и 3 бронзы:

Серебро:Бегасыл Еркебулан 50 кг файтинг-систем , (Алматинская обл)

Бронза:Ермек Рахат 46 кг неваза-систем, (Астана)

Бронза:Рыспаев Улан 66 кг неваза-систем, (Астана)

Бронза:Мырзатай Рамазан +81 кг неваза-систем, (Астана)

Впереди спортсменов Казахстана ждут Всемирные Игры 2017, где примут участие лучшие из лучших, отмечают в Ассоциации джиу-джитсу Казахстана.

По материалам «Казинформ».