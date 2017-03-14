Казахстанцы стали меньше ездить на такси

Только в январе автобусы перевезли 1,48 млрд пассажиров.

Казахстанцы пересаживаются в общественный транспорт. Согласно результатам исследований, количество пассажиров такси за год сократилось на 14,3%, автобусов – наоборот, вросло на 4,8%, а троллейбусов – сразу на 37,4%.

Аналитики EnergyProm.kz сообщают, что по итогам февраля 2017 года проезд на автобусе подорожал за год на 5,8%.

«За январь 2017 года автомобильный и городской электрический транспорт перевезли 1,79 млрд пассажиров – на 1% больше, чем годом ранее. Наибольшая доля пришлась на автобусы – 82,6%, причём вес автобусных перевозок растёт (в январе 2016 было 79,6%). Автобусы перевезли за первый месяц текущего года 1,48 млрд пассажиров – на 4,8% больше, чем годом ранее», – констатируют эксперты.

В январе вырос объём и троллейбусных перевозок – сразу на 37,4% за год, до 1,8 млн пассажиров. Что составляет всего 0,5% от общего количества пассажиров. Аналитики считают это прогрессом и приводят в пример данные за прошлый год, когда это количество в январе 2016 года составляло всего 0,1%.

«Перевозки такси, напротив, существенно сократились – минус 14,3% по итогам января, до 306,1 млн пассажиров – это 17,1% от общего количества пассажиров против 20,1% в январе 2016», – сообщили эксперты.

Увеличился, соответственно, и пассажирооборот. Годовой рост по итогам января составил 4%, до 19,16 млрд пкм (пассажиро-километр – перемещение одного пассажира на расстояние в один километр. Определяется суммированием произведений количества пассажиров каждой перевозки на расстояние перевозки в километрах).

Пассажирооборот автобусов увеличился на 7,5% за год и составил до 15,69 млрд пкм, а троллейбусов – сразу на 55,6%, до 8,4 млн пкм. По такси отмечено снижение до 9,9%, что составило 3,44 млрд пкм.

По словам аналитиков, 2016 год показал прирост по количеству пассажиров, перевезённых всеми видами автомобильного и городского электрического транспорта, на 2,3%, до 22,3 миллиарда. Раннее наиболее значительный рост отмечался в 2013 году – на 18% к 2012.

Эксперты посчитали изменения в ценовом вопросе перевозки пассажиров. Стоимость поездки на автобусе внутригородского сообщения выросла на 5,8% за год, до 65,05 тенге за билет по итогам февраля.

Наибольший рост среди крупных городов и мегаполисов страны отмечен в Кызылорде и Шымкенте (на 40%, до 70 тенге за билет). Дороже всех за проезд в автобусе платят жители Усть-Каменогорска и Астаны – 90 тенге за поездку.

В сентябре 2016 года, выступая на фестивале яблок в честь 1000-летия Алматы, аким города Бауыржан Байбек заявил, что планирует сделать мегаполис более комфортным для людей. Градоначальник заявил, что Алматы станет городом для людей, а не для машин. Соответствующие меры предусмотрены в программе развития Алматы до 2020 года.

Отказаться от машин в пользу общественного транспорта также призывают астанчан. Транспортная стратегия столицы предусматривает, чтобы Астана стала городом пешеходов и велосипедистов.