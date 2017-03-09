Казахстанцы будут получать sms-оповещения об оказании госуслуг

Услугу SMS-уведомления о результатах оказания государственных услуг на мобильный телефон запустила госкорпорация «Правительство для граждан».

Об этом сообщает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу компании. Аблайхан Оспанов — председатель госкорпорации «Правительство для граждан» — на своей странице в Фейсбук сообщил о запуске новой услуги в тестовом режиме – SMS-уведомление о результатах оказания государственных услуг на мобильный телефон. Эту услугу правительство для граждан разработало совместно с АО «Национальные информационные технологии».

«Теперь вам не грозит лишний раз идти в ЦОН, случайно перепутав даты – SMS будет вам надежным напоминанием, а если вдруг ваши документы будут готовы раньше – тоже приятный бонус. Кстати, эта услуга бесплатная. Думаю, это облегчит жизнь тех, кто приходит в «Правительство для граждан» за услугами», ― пишет Оспанов.

Также через SMS можно оценить качество оказания услуги.