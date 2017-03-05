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Карагандинцы смогут создать своего робота бесплатно

Сабина 8 часов назад Комментировать 15

В Караганде 11 марта в 12:00 пройдёт уникальный мастер-класс «Создай своего робота!».

Как делать роботов, карагандинцев и гостей города будут учить в школе робототехники RadioSchool.kz.

На мероприятии  объяснят, что такое робототехника на базе Ардуино и что можно спроектировать с помощью нее. Квалифицированные преподаватели покажут, как создать собственного робота, управляемого мобильным телефоном.

Бесплатный мастер-класс пройдёт по адресу: город Караганда, ул. Алиханова 37, офис 523. Телефон для записи на мастер-класс: +7 (776) 510-50-10

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Автор: Сабина

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