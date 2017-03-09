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К 8 марта песня карагандинского композитора прозвучала на экранах СНГ (Видео)

Сабина 3 часа назад Комментировать 23

Оригинальный музыкальный подарок получила к 8 марта карагандинский композитор Людмила Мельникова — её авторская песня «Мамины глаза» прозвучала в программе «Здоровье» на первом канале в исполнении телеведущей Елены Малышевой.

Мельникова и Малышева

Произведение композитора из Караганды в проникновенном исполнении ведущих понравилось участникам программ «Жить здорово» и «Здоровье»  настолько, что с 2014 года песня Людмилы Мельниковой традиционно звучит в программе «Здоровье» к 8 марта.

 

А в 2015 году Елена Малышева пригласила композитора из Караганды в студию Останкино, где представила Людмилу Евгеньевну всем зрителям на СНГ. Также российская ведущая пригласила Мельникову в Москву, на церемонию награждения врачей.

В этом году на предпраздничной программе, прошедшей 5 марта, присутствовали также знаменитости с детьми и матерями. Певица Валерия с дочкой, актер Александр Носик с мамой, Татьяна Морозова с мамой, Наталья Аринбасарова и Егор Кончаловский, а вместе с ними и другие звезды аплодировали песне, посвященной самым дорогим женщинам в нашей — мамам.

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Автор: Сабина

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