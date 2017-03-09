К 8 марта песня карагандинского композитора прозвучала на экранах СНГ (Видео)

Оригинальный музыкальный подарок получила к 8 марта карагандинский композитор Людмила Мельникова — её авторская песня «Мамины глаза» прозвучала в программе «Здоровье» на первом канале в исполнении телеведущей Елены Малышевой.

Произведение композитора из Караганды в проникновенном исполнении ведущих понравилось участникам программ «Жить здорово» и «Здоровье» настолько, что с 2014 года песня Людмилы Мельниковой традиционно звучит в программе «Здоровье» к 8 марта.

А в 2015 году Елена Малышева пригласила композитора из Караганды в студию Останкино, где представила Людмилу Евгеньевну всем зрителям на СНГ. Также российская ведущая пригласила Мельникову в Москву, на церемонию награждения врачей.

В этом году на предпраздничной программе, прошедшей 5 марта, присутствовали также знаменитости с детьми и матерями. Певица Валерия с дочкой, актер Александр Носик с мамой, Татьяна Морозова с мамой, Наталья Аринбасарова и Егор Кончаловский, а вместе с ними и другие звезды аплодировали песне, посвященной самым дорогим женщинам в нашей — мамам.