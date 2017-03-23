К 4-м годам колонии приговорен житель Балхаша за ложный донос

За ложный донос на прокурора и замначальника ГОВД в Балхаше мужчину приговорили к четырем годам колонии общего режима.

За заведомо ложный донос на замначальника ГОВД и на прокурора Балхаша был осужден житель Балхаша Санат Букенов, передает Today.kz со ссылкой на Казыбекбийский районный суд Караганды.

По материалам дела Санат Букенов написал жалобу в антикоррупционную службу от имени матери парня, задержанного за хранение наркотиков.

В ней мужчина указал, что заместитель начальника ОВД Балхаша Дархан Ауганов вымогает у женщины взятку размере 50 тысяч долларов за освобождение сына. В отношении полицейского антикоррупционной службой по Балхашскому региону было возбуждено уголовное дело, и спустя несколько месяцев расследование было прекращено за отсутствием состава преступления.

В зале Карагандинского областного суда по делу о мошенничестве Букенов оклеветал главу прокуратуры Балхаша Мухтара Тлегенова. По данным пресс-службы районного суда, Букенов обвинил Тлегенова в получении взятки в виде двухэтажного жилого дома от должностных лиц акимата Балхаша.

«Ранее в отношении Тлегенова были вынесены процессуальные решения об отказе в возбуждении уголовного дела по факту получения взятки», — сообщили в Казыбекбийском районном суде № 1 Караганды.

В отношении жителя Балхаша правоохранительные органы провели расследование по статье 419 УК РК «Заведомо ложный донос». Судья Жанат Егембердиева признала Букенова виновным и назначила наказание в виде 4 лет лишения свободы.