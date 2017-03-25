Гороскоп 25-26 марта

Овны — Помните, что вам именно в это время более, чем обычно, свойственны импульсивные поступки, и избегайте их.

Тельцы — Вы потратите значительную сумму денег на обустройство дома или нужды кого-то из домочадцев.

Близнецы — В вашем доме или у кого-то из членов семьи произойдут события, которые вас очень обрадуют.

Рак — Благодаря друзьям у вас появятся несколько новых знакомых, которые окажут на вас большое влияние.

Лев — В конце недели под влиянием сиюминутного «хочу!» вы можете потратиться на совсем не нужные вам вещи.

Девы — Конец недели благоприятен для работы, приумножения материального благосостояния, улучшения внешнего вида.

Весы — В выходные Вы купите, наконец, то, на что так долго копили деньги.

Скорпион — Сделайте гимнастику, посетите бассейн, прогуляйтесь на свежем воздухе, достаньте томик любимых стихов.

Стрелец — В конце недели ждите финансовых поступлений и улучшения отношений со второй половиной.

Козерог — Съездите на экскурсию, сходите на интересную лекцию или на спортивные соревнования.

Водолеи — В конце недели восстанавливайте силы, больше спите и гуляйте на свежем воздухе.

Рыбы — Кому-то из ваших друзей может понадобиться финансовая помощь.