Санаторий Жосалы
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Гороскоп 22 марта

Надежда Рогозина 7 часов назад Комментировать 14

Овны – От словесных договоренностей сегодня можно сразу переходить к действиям.

Тельцы – День подходит для оттачивания мастерства, ловкости, различных навыков общения, включая сетевые контакты.

Близнецы – Инициативы, задуманные и начатые накануне, сегодня получат активное продолжение, усилия дадут плоды.

Раки – Больше общайтесь, откликайтесь на просьбы, реагируйте на адресованные вам комплименты.

Львы – Плодотворный день для занятий, связанных с модой, творчеством, театром, рекламой, обучением, посредничеством, распространением информации.

Девы – Если вы в чем-то сомневаетесь, а ответ так и не приходит, не стоит торопить события и придумывать искусственные объяснения непонятным явлениям.

Весы – День создает прекрасные условия для демонстрации ораторских и литературных талантов, участия в споре, дискуссии, обмене мнениями.

Скорпионы – Частью рабочего дня могут стать визиты, поездки, возможен интенсивный обмен письмами, сообщениями.

Стрельцы – В решении деловых задач сыграет роль дружба, может также прослеживаться романтический подтекст или флирт.

Козероги – День отлично подходит для встречи друзей,любимого человека, а также ожидается финансовое поступление.

Водолеи – Личные отношения сегодня не мешают работе и учебе, а иногда и помогают.

Рыбы — Основные силы лучше посвятить детальному изучению нужной темы.

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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