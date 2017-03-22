Гороскоп 22 марта

Овны – От словесных договоренностей сегодня можно сразу переходить к действиям.
Тельцы – День подходит для оттачивания мастерства, ловкости, различных навыков общения, включая сетевые контакты.
Близнецы – Инициативы, задуманные и начатые накануне, сегодня получат активное продолжение, усилия дадут плоды.
Раки – Больше общайтесь, откликайтесь на просьбы, реагируйте на адресованные вам комплименты.
Львы – Плодотворный день для занятий, связанных с модой, творчеством, театром, рекламой, обучением, посредничеством, распространением информации.
Девы – Если вы в чем-то сомневаетесь, а ответ так и не приходит, не стоит торопить события и придумывать искусственные объяснения непонятным явлениям.
Весы – День создает прекрасные условия для демонстрации ораторских и литературных талантов, участия в споре, дискуссии, обмене мнениями.
Скорпионы – Частью рабочего дня могут стать визиты, поездки, возможен интенсивный обмен письмами, сообщениями.
Стрельцы – В решении деловых задач сыграет роль дружба, может также прослеживаться романтический подтекст или флирт.
Козероги – День отлично подходит для встречи друзей,любимого человека, а также ожидается финансовое поступление.
Водолеи – Личные отношения сегодня не мешают работе и учебе, а иногда и помогают.
Рыбы — Основные силы лучше посвятить детальному изучению нужной темы.