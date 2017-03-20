Гороскоп 20 марта

Овны — Какие бы вопросы вы ни обсуждали и ни обдумывали в этот день, старайтесь меньше фантазировать.

Тельцы — Чтобы наилучшим образом справиться с ситуацией, вам нужна максимальная свобода действий.

Близнецы — Возможны незапланированные встречи, неожиданные деловые предложения. Не отвергайте оригинальные и смелые идеи.

Раки — Подходящий день для того, чтобы начать учиться чему-то новому. Для этого необязательно идти на курсы или посещать мастер-классы: можно просто почитать познавательную литературу.

Львы — Львы, которые в этот день меняют работу или приступают к выполнению новых обязанностей, не будут разочарованы: у них все получится хорошо.

Девы — Нежелательно покупать компьютеры и бытовую технику: то и другое может быстро выйти из строя.

Весы — День может складываться не лучшим образом из-за неожиданных задержек, сбоев в работе техники, проблем со своевременным получением информации.

Скорпионы — Пока представители других знаков витают в облаках, вы укрепляете свои позиции, воплощаете замыслы в жизнь, постепенно приближаясь к важной цели.

Стрельцы — Возможны финансовые проблемы, напрасные расходы и неудачные покупки.

Козероги — Все складывается хорошо, от вас требуется лишь воспользоваться ситуацией, извлечь из нее максимум пользы.

Водолеи — Благоприятный день для общения с женщинами: они становятся хорошими помощницами, надежными союзницами.

Рыбы — Во всем, что связано с деньгами и ценным имуществом, вам сопутствует удача. Будет возможность заключить выгодные сделки или взяться за работу, которая будет