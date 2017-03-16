Гороскоп 16 марта

Овны — Рассчитывайте на собственные силы: в этот день с большинством дел и задач придется справляться самостоятельно, а если вы и получите помощь, то с некоторым опозданием.

Тельцы — День может принести немало неожиданностей и сюрпризов; старайтесь ничему не удивляться.

Близнецы — Вы склонны к легкомыслию, и именно оно может стать причиной проблем на работе и дома.

Раки — Удастся отбросить все ненужное, мешающее двигаться вперед и достичь успеха.

Львы — Отлично проходят дружеские встречи, они надолго поднимают настроение, вдохновляют на новые дела.

Девы — Вы полны энтузиазма и не хотите сидеть сложа руки; шансы на успех очень высоки. Однако многое зависит от того, правильно ли вы выберете союзников.

Весы — Не спешите ни с выводами, ни с действиями. Этот день требует обдуманных поступков, взвешенных решений.

Скорпионы — Используйте день эффективно, есть шанс многого добиться, преуспеть в работе, укрепить профессиональные позиции, найти влиятельных союзников.

Стрельцы — Что бы вы ни делали в первой половине дня, не делайте этого в одиночку. Поддержка единомышленников, союзников, друзей сейчас очень важна.

Козероги — Не стоит действовать в одиночку, если рядом есть люди, готовые помочь. Делитесь заботами и проблемами, делегируйте полномочия.

Водолеи — Не удивляйтесь неожиданностям: на сюрпризы звезды сегодня не скупятся. Приходится менять свои планы, откладывать долгожданные встречи.

Рыбы — Благоприятный день для общения, хорошо проходят любые встречи, вы способны с кем угодно найти общий язык.