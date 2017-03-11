Гороскоп 11-12 марта

Овны — В сфере любовных отношений стоит ждать кардинальных перемен. Данное заявление актуально прежде всего для Овнов одиноких, поставивших крест на своей личной жизни.



Тельцы — Вы можете обрести состояние внутренней свободы, разом покончить с психологическим комплексами, фобиями и прочими внутренними расстройствами.

Близнецы — Будет много новых впечатлений и самых разных неожиданностей. Во многом это связано с активизацией дружеских контактов и с переходом к спонтанному жизненному ритму.

Раки — Очень важный месяц для профессиональной реализации. Этот период связан с формированием жизненных целей.

Львы — Ваши чувства, если они настоящие, еще больше окрепнут и станут сильнее. Может усилиться чувство ответственности за любимого человека – и это будет верным признаком настоящей сильной любви.

Девы — Обратите особое внимание на состояние своих финансов. При больших финансовых обязательствах и необходимости выплачивать крупные суммы долга в какой-то момент вам может не хватить ресурсов.

Весы — Если вы состоите в браке, то заранее наберитесь терпения и постарайтесь вести себя дипломатично.

Скорпионы — Попробуйте творчески посмотреть на реалии своей повседневной жизни. Наверняка вы сами знаете, что бы в ней такого поменять, чтобы стать более результативными и чтобы жизнь стала более интересной.



Стрельцы — Если вы поддерживаете романтическую связь, то ваши чувства в течение месяца могут претерпевать неожиданные перемены.

Козероги — Поменяв расположение дивана и шкафа, вы уже почувствуете себя творцом. Но можно пойти дальше и развернуть грандиозный ремонт в квартире с переклейкой обоев и полной сменой обстановки.

Водолеи — Звезды предостерегают вас от слишком близкого и доверительного общения с малознакомыми людьми. Возможно, вы расскажете о своих личных секретах не вполне благонадежным людям.

Рыбы — Могут произойти перемены в профессиональной деятельности. Основная перемена может быть связана с изменением источников доходов и способов заработка.