Гороскоп 10 марта

Овны — Вам не стоит в этом месяце слишком долго и нудно работать, в том случае, если вам все-таки придется, то после стоит взять недельку отгулов и посвятить их себе.

Тельцы — Остерегайтесь новых знакомств и отношений, так-как это повлияет на душевное состояние и может обернуться в большие ссоры и недопонимания.

Близнецы — Собственная позиция – самая ценная, но чужая точка зрения тоже заслуживает внимания, не конфликтуйте, кто прав, а кто ошибается, выяснится позже.

Раки — Пусть все идет своим чередом. Не гонитесь за счастьем, ведь может оно не успевает вас догнать.

Львы — Чтобы ни происходило, не реагируйте нервно, следует быть спокойным и с улыбкой.

Девы — Ваши отношения с друзьями в некоторых случаях переживут глубокий кризис, недопонимание, ссоры — все это отдаляет Вас и людей в целом. Контролируйте свой острый язычок.

Весы — Близкий вам человек на какое-то время отдалится от вас, чтобы избежать срыва — позвольте ему это сделать, если хотите что бы он был рядом всегда.



Скорпионы — Помните, что агрессия всегда вызывает ответную агрессию, поэтому избегайте принуждения и постарайтесь найти конструктивную форму выражения энергии

Стрельцы — Связанные с индустрией развлечений могут быть удивлены неожиданным предложением, которое потребует отказа от чего-то другого.



Козероги — Вы можете очистить атмосферу, которая раньше не позволяла создавать реальные успешные связи и долгосрочное сотрудничество.

Водолеи — Деньги появятся на вашем счету, но, вероятно, долго там не задержатся, чтобы лучше расформировать Ваш бюджет следует написать список.

Рыбы — Слушайте свою интуицию, потому что она будет давать вам хорошие подсказки, главное вовремя их услышать.