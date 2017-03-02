Городскую достопримечательность из списанного самолета сделает карагандинский бизнесмен

Карагандинский предприниматель купил списанный самолет, чтобы создать в нем музей, ресторан и учебный центр, передает ekaraganda.kz.

Недавно в Сети появилось видео, как в окрестностях Караганды, по автомобильной трассе движется самолет.

Как оказалось, списанный Ту-154 был продан местным аэропортом предпринимателю Денису Животовскому, который решил превратить его в городскую достопримечательность. Как рассказал предприниматель — это его давняя детская мечта.

«В детстве я был за аэропортом в Таразе, где увидел разбитые самолеты, мне их стало жалко. Я строитель по душе и по характеру, и у меня сразу родилась мысль о том, что из самолета можно сделать какое-то жилье, музей или ресторан. Тогда мне было 7 лет», — вспоминает бизнесмен.

И вот недавно Денис осуществил свою мечту — стал полноправным владельцем воздушного судна. По автомобильной трассе самолет доставили на место его будущей стоянки.

Обретший вторую жизнь летательный аппарат будет иметь сразу несколько предназначений: учебный центр, музей и ресторан. Воплощать свой грандиозный, по меркам города, замысел бизнесмен планирует на протяжении года.

На борту самолета Денис хочет поместить стенд, где появятся фотографии конструктора Туполева и всех экипажей, когда-либо летавших на этом самолете.

В руки предпринимателя Ту-154 1982 года выпуска перешел без двигателей. Самолет не эксплуатировался в течение 10 лет, но, несмотря на это, перешел в руки нового владельца в достаточно хорошем состоянии.

Кабину воздушного судна Денис планирует переоборудовать в музей. За штурвалы, по его задумке, будут посажены манекены, которые будут имитировать фигуры летчиков. Самолет будет водружен на крышу одноэтажного здания, на высоте пяти метров над землей. Таким образом, у людей на борту будет создаваться впечатление, что они находятся в полете.

«Будем строить одноэтажное здание с подвалом. Самолет будет стоять на здании. В подвале будет кухня, прочие помещения, на первом этаже — ресторан. На балконе — летник, который будет под крыльями самолета», — поделился первоначальным замыслом Денис.

Кроме того, предприниматель прокомментировал ситуацию с транспортировкой самолета. Ранее в Сети появилось видео его передвижения по автомобильной дороге.

«Ту-154 — не первый самолет, который перевезли по автомобильной дороге. Это обыденное дело. Наняли фирму, которая занимается негабаритными грузами. Проехали маленький участок от аэропорта до той точки на трассе, где он будет стоять. На 300 метров отодвинули от дороги. Он пока разобранный, 6 месяцев его готовили к транспортировке. В морозы откручивали боковые и верхние крылья. Подготавливали его, чтобы он пошел по дороге. Нас сопровождали полицейские машины», — рассказал владелец самолета.

Новое заведение Денис Животовский планирует назвать «Любовь Караганды». Предприниматель надеется, что его детище станет новым символом шахтерской столицы.

Достопримечательность расположится возле поста ГАИ на трассе Караганда — Алматы.