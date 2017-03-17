GGG появится перед Домом Дружбы в Караганде

18 марта, в день боя Гены Головкина с Джейкобсом, в 15:00 пройдёт акция поддержки казахстанского боксёра, сообщает пресс-служба УФКиС КО.

Спортсмены Караганды построят буквы известного казахстанского бренда Геннадия Головкина — «GGG».

300 юных карагандинцев на площади перед Домом Дружбы около выстроятся в форме логотипа бренда известного земляка Геннадия Головкина. На экране Дома будет показан новый клип, созданный Маратом Бекишевым в поддержку нашего боксера, а сам певец тоже примет участие во флешмобе.