Праздник без пробок: где в Караганде будут ставить юрты на Наурыз

Уже в следующую среду — 22 марта — по городу пройдет празднование долгожданного Наурыза, но а весь перечень мероприятий начнется с 20 марта.

Как сообщает пресс-служба городского акимата, 20-21 марта на площади Независимости будет проведена праздничная программа «Салем саған, әз Наурыз!», а на площади ДК «Горняков» орагнизуют концерт «Наурыз мейрамы, қош келдің!». Веселые спортивные состязания пройдут на площади дворца спорта им. Н.Абдирова.

В этом году решили не перекрывать проспект Бухар-Жырау и установить юрты в Центральном парке культуры и отдыха а также на площади от Каскада фонтанов и до набережной озера.

К 22 марта в парке установят 32 юрты, 30 из которых поставят предприятия и организации нашего города, где карагандинцев и гостей города ждут бесплатные чайные столы и угощение. Две экскурсионные юрты, где каждый желающий сможет ознакомиться с традициями и бытом казахского народа, разместят возле сцены.

Кроме того, в парке вырастет город мастеров — умельцы Караганды выставят свои изделия, сувениры и украшения, выполненные в национальном стиле, на всеобщее обозрение.

Ресурсный молодежный центр организует акцию «Е-Аллей», из которой можно будет узнать больше о казахских национальных играх. Центр организует и дефиле в национальных костюмах и персонажей из казахских сказок, которые угостят гостей праздника баурсаками.

Шесть юрт установят на площади возле Дома дружбы на Юго-Востоке, ещё шесть появятся возле ДК Нового Майкудука. Восемь юрт поставят в Сортировке, у дома культуры Железнодорожников и три – в Пришахтинске, возле ДК Молодежный.

22 марта на набережной центрального парка состоится праздничный концерт и пройдут соревнования по гиревому спорту, «Аркан тарту», «Асык ату» и армрестлингу.