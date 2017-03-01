До какого числа можно обменять вышедшие из обращения купюры 2006 года

Напомним, что с сегодняшнего дня купюры номиналом 1000 тенге образца 2006 года вышли из обращения и больше не являются действующим платёжным средством.

Данные купюры подлежат обмену в любом банке второго уровня. Обменять деньги граждане могут с 1 марта 2017 года до 28 февраля 2018 года включительно.

Банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года будут приниматься для обмена до 28 февраля 2021 года во всех филиалах Национального банка без взимания комиссии.

Предупредим также, что в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях отказ в приеме банкнот, находящихся в обращении, влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 5-ти, на субъектов среднего предпринимательства в размере 10-ти, на субъектов крупного предпринимательства в размере 25-ти месячных расчетных показателей. Отказ банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в приеме, размене и обмене банкнот влечет за собой штраф в размере 50-ти МРП.

По возникшим вопросам обращаться в Управление по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций: +7 (727) 2788 058, 2619-234, 2704-585 . Для обращений в Управление по работе с наличными деньгами: +7 (727) 2704-569.