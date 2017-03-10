Что делать с малокомплектными школами Карагандинской области

Как обстоят дела с малокомплектными школами в нашей области — рассказали в управлении образования Карагандинской области.

Как выяснилось, почти половина школ в Карагандинском регионе – с совмещенными классами и малочисленные. Пятиклассники в них учатся вместе с шестиклассниками, седьмые классы – с восьмыми и так далее. В сотне таких школ нет центральной канализации, а во многих нет даже спортивных залов и столовых.

Но главная проблема — очень мало учителей, которые готовы преподавать в сёлах. А тем, которые есть, приходится выходить из положения всеми способами. Часто один и тот же учитель преподает сразу несколько дисциплин, порой даже не смежных между собой. И даже если эти школы обеспечить самой новейшей техникой, то проблема «кто будет учить» останется.

«Это происходит потому, что учеников в малокомплектных школах мало, – говорят в управлении образования. – Поэтому полной ставки для преподавателя не наберешь. Даже полставки набрать сложно. Понятно, что специалисты не хотят туда ехать. «

Решить эту проблему предлагают двумя способами:

Если выпускники школ не набрали достаточного количества баллов для получения образовательного гранта, то у них есть возможность учиться в вузе педагогическим специальностям за счет местного бюджета. Но есть одно условие. После окончания вуза выпускники обязаны три года отработать в селе. Опорные школы, в которые учащиеся малокомплектных школ три раза в год отправляются на сессии. Дети могут делать там лабораторные работы, приобщаться к проектной деятельности. Педагоги опорной школы организуют в межсессионный период дистанционное обучение, а также мастер-классы для педагогов закрепленных школ.

На сегодняшний день это один из наиболее эффективных способов решения проблемы малокомплектных школ, считают в управлении образования.

По материалам пресс-службы акимата Карагандинской области.