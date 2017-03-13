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Часть неотбытого срока для Юрия Пака сокращена по амнистии

Сабина 6 часов назад Комментировать 10

Как передает пресс-служба Абайского районного суда, в Караганде сократили тюремный срок учителю, осуждённому по делу о «лжетерроризме» на пять месяцев и 10 дней по амнистии в рамках объявленной властями кампании к 25-летию независимости Казахстана.

Постановление суда пока ещё не вступило в законную силу. Представление о сокращении на четверть неотбытой части двухлетнего тюремного срока в отношении осуждённого Юрия Пака поступило в суд 3 марта. Ранее его жена Ольга Пак обратилась к общественности через социальные сети, пожаловавшись на препоны и проволочки, которые мешали подать на амнистию, а также обращалась за независимой экспертизой, результаты которой женщина предоставила в суд совсем недавно. Добавим, что результаты экспертизы будут рассмотрены 15 марта.

Учителя физики Юрия Пака в октябре 2016 года суд в Караганде признал виновным в ложном сообщении о минировании городского ЦУМа и приговорил к двум годам лишения свободы. Осуждённый учитель отверг обвинения, подав жалобу в апелляционный суд, который оставил приговор без изменения.

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Автор: Сабина

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