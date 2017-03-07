7 марта пройдёт финал конкурса «Супер Мама» в Караганде

«Наши мамы могут всё!» — под таким девизом проходит конкурс для самых важных женщин в нашей жизни.

Мамы — эти милые и мудрые дамы — преуспевают в карьере, воспитывают детей, не забывают о любимом деле, здоровье и красоте. Вот это настоящие героини нашего времени! И несомненно наши любимые мамочки достойны наград.

Первая Национальная Премия «Супер Мама года» приурочена к Международному Женскому Дню, которая планируется проводиться ежегодно . Самые смелые мамы Караганды продемонстировали свой талант и красоту, навыки и обаяние, но вот подходит пора подводить итоги.

И 6 марта в 00:00 завершится голосование за титул «Супер Мама Года 2017». Принять участие в голосовании и подержать участниц вы можете здесь. Мамочка, набравшая большее количество лайков, получает бонусом дополнительные 3 балла на финале конкурса, который состоится 7-го марта в баре Schultz по адресу Караганда, Гоголя 95.