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22 марта в Караганде пройдёт Вернисаж «Там, где течёт река»

Сабина 5 часов назад Комментировать 5

Звучное и зрелищное событие «Там, где течёт река» состоится уже завтра в 19:00 в арт-клубе «Sadre».

В программе вечера — презентация выставки живописи Галины Коломенской с новыми работами и концерт рок-группы «Dомер Nома».

Музыканты исполнят кавер-версии известных рок-композиций со своими оригинальными аранжировками и новые авторские произведения, отличающиеся индивидуальным и нетривиальным взглядом на мир.

Группа «Dомер Nома» — очень творческий коллектив, тщательно работающий не только над музыкальным материалом и его выразительной подачей, но и над фото-видео-рядом, сопутствующем на сценическом экране каждой исполняемой композиции.

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Что такое проект «Творческая Среда»? Это место встречи творческой интеллигенции. Здесь встречаются музыканты, художники, поэты, артисты и все творческие люди, кому это интересно — то есть зрители. Самое необычное — что Вы можете, придя на концерт, попутно посмотреть выставку (фото/живопись) и пообщаться с близкими по духу и интересам людьми.

В этом творческом клубе концерты проходят разножанровые — и блюз, и рок, и классика, и бардовские песни — на самый взыскательный вкус.

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Автор: Сабина

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