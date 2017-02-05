Зимние забавы карагандинских йогов

В Караганде, на улице Толепова, есть особенный дворик. Чем же он отличен от других? А тем, что по адресу Толепова 5/2 расположилась Казахстанская Академия Йоги — единственная в стране школа Йоги как духовного учения и образа жизни.

Во дворе карагандинских йогов скучно не бывает — как только восходит солнце, здесь можно встретить жизнерадостных мамочек в купальниках с малышами, купающимися в первых солнечных лучах. Обливаются жизнерадостные мамы с грудными детьми в любую погоду, и зима для них — не помеха.

К ним присоединяются и беременные женщины, которые с бодрыми песнями выбегают босиком по снегу. Вечер тоже полон событий — детская йога. Ребята завершают день бегая по двору босиком, выливая на спор на себя по два-три, а то и четыре ведра холодной воды.

Веселая и довольно таки удивительная жизнь в Академии продолжается круглый год: весной ученики сажают деревья и цветы, наводят порядок во дворе; летом ухаживают за посадками; осенью готовят деревья к зиме, а зимой строят для дворовых детей каток или горку.

Этот год тоже не стал для йогов исключением. За 10 дней во дворе Казахстанской Академии выросла внушительная горка, напоминающая средневековый замок. Вдохновленные дети с удовольствием принимали участие в строительстве, и теперь с таким же энтузиазмом следят за горкой: поливают, носят снег, собирают мусор. Даже малыши игрушечными ведерками засыпали бока горки и ступеньки.

Замерзать, правда, горка не успевает — стоит взрослым уйти, дети уже радостно катятся даже по мокрым поверхностям. Утром, днем, вечером и даже ночью слышен со двора веселый смех. Для родителей и учеников академии видеть детскую радость — сплошная отрада.

Для Академии, к слову, 2017 год является знаменательным: в этом году празднуется серебряный юбилей -25 лет реального вклада в реализацию государственной программы здорового образа жизни.