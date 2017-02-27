Здоровье карагандинских школьников на учете у облздрава

В Карагандинской области идет процесс передачи школьной медицины из системы образования в сферу здравоохранения. В структуру облздрава уже принято 450 школьных медицинских кабинетов, пишет корреспондент портала «Ekaraganda».



В школах с количеством учащихся более 600 человек по нормативам должны быть выделены 3 кабинета — для медицинской сестры или врача, процедурный и стоматологический или кабинет гигиены полости рта. При этом площадь каждого из них должна составлять не менее 18 квадратных метров для кабинета врача и не менее 14 квадратных метров как для процедурного, так и для стоматологического кабинета. Но инвентаризация показала, что в 40% организаций образования — а это 205 учебных заведений! — медицинские пункты не соответствуют нормативам по техусловиям, набору помещений, площади и месторасположению. Для сравнения, всего в Карагандинской области функционирует 513 общеобразовательных школ, из них – 507 государственных и 6 частных. Также оснащенность кабинетов составляет лишь в среднем 35,8% от допустимой нормы.

В связи с этим, на аппаратном совещании в акимате региона были даны соответствующие поручения акимам городов и районов. Они должны оказать всяческую поддержку в организации работы этих медицинских пунктов ,чтобы медкабинеты при школах начали работать качественно. Также было поручено рассмотреть возможность выделения средств для обновления оборудования этих кабинетов.

Ержан Нурлыбаев — руководитель управления здравоохранения — сообщил, что по итогам года во все медицинские школьные пункты будет внедрена информационная система по учету здоровья школьников Карагандинской области.