Завод по выпуску патронов откроется в Караганде.

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Бейбут Атамкулов проверил ход строительства патронного завода на территории СЭЗ «Сарыарка» в Караганде.

Об это сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области. Сам проект по строительству первого казахстанского завода по выпуску патронов стартовал в марте прошлого года. Проект стоимостью более 20 млрд тенге реализует компания «Steel manufacturing». На новом заводе планируют изготавливать 30 миллионов штук патронов в год, при том выпускать решили наиболее востребованные казахстанской армией патроны. С открытием предприятия появятся 160 новых рабочих мест.

Однако строительство нового завода несколько затянулось.

«Проблемы возникли из-за грунтовых вод на строительной площадке. Это потребовало конструкционных изменений основного цеха и фундамента здания. На сегодня отставания от графика устранены», – прокомментировал министр оборонной промышленности.

Бейбут Атамкулов добавил, что завод ориентирован на казахстанское сырье.

«Единственное, мы не учли, какое технологическое оборудование стоит на казахстанском заводе, который производит латунную ленту. То есть само качество немного не достигает требуемого уровня. Стоит параллельно вопрос совершенствования технологического оборудования на наших казахстанских предприятиях», – сказал глава ведомства.

Завершить строительные работы планируют в декабре 2017 года.