Завершены проверки домов с автономными котельными в Карагандинской области

Все котлы вынесут из жилых и административных зданий

31 января завершилась комплексная проверка многоэтажных домов с автономными котельными в Карагандинской области после трагедии с обрушением дома в Шахане, передает Today.kz.

Как сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кайрат Бегимов, выявлены 688 объектов, обогревающихся автономными системами отопления.

«В настоящий момент акиматами городов и районов разрабатываются мероприятия по выносу этих автономных систем отопления за пределы зданий в целях безопасности граждан», — сообщил Кайрат Бегимов.

Финансы по выносу АСО из административных зданий, состоящих на балансе государства, будут изыскиваться из бюджета. Что касается расходов по выносу котельных из жилых многоэтажных домов, то в целях снижения материальной нагрузки на граждан акиматы рассмотрят возможность включения этих процедур в меморандумы с собственниками крупных предприятий.

Работа по выносу котельных будет осуществляться летом, когда завершится отопительный сезон.

Ранее сообщалось, что комплексная проверка всех многоэтажных домов, отапливаемых автономными котлами, продлится до 1 февраля.

В состав членов комиссии вошли представили акиматов городов и районов, сотрудники департамента по ЧС и жилищно-коммунального хозяйства.

Обрушение многоэтажного дома в Шахане

Напомним, в ночь на 2 января в поселке Шахан близ Шахтинска произошло обрушение пятиэтажного жилого дома. В результате ЧП погибли девять человек. Из-под завалов были спасены 32-летний мужчина и 11-летняя девочка.

Эксперты предположительной причиной разрушения назвали взрыв в помещении котельной.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов сообщил, что котел в разрушенном доме был установлен в 2004 году. Котел рассчитан на предельную температуру 95 градусов, при превышении которой образовавшееся давление может вызвать взрыв. В день происшествия в 20:30 была отключена электроэнергия, что привело к остановке насосов системы отопления, повышению температуры в котле выше нормы и впоследствии к взрыву.

Сразу после трагедии представители ряда министерств и депутатского корпуса заговорили о необходимости строительства в Шахане единой котельной.

В частности, депутаты Мажилиса Парламента РК Нурлан Дулатбеков, Снежанна Имашева и Юрий Тимощенко пообещали жителям поселка поднять этот вопрос на ближайшем заседании мажилиса.

«Естественно, нужна Шахану центральная котельная. Обязательно будем просить правительство. Отсутствие тепловой станции — это беда», — сказал депутат Юрий Тимощенко.

Позднее министр национальной экономики Тимур Сулейменов заявил, что не жителям поселка не стоит рассчитывать на то, что в ближайшее время в их квартирах появится централизованное отопление.