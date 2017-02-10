Занятия для учащихся второй смены отменены в Караганде (Инфографика)

Из-за низкой температуры воздуха в Караганде отменены школьные занятия.

Информацию об отмене распространил отдел образования Караганды. В городе занятия отменили для учашихся 0-4 классов I и II смены . Ранним утром в областном центре температура составила -25…-27 градусов, ветер 6-7 м/с.

Напомним, синоптики прогнозировали 9-11 февраля морозы и метели в Казахстане. По данным «Казгидромета», под влиянием глубокого циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, в большинстве областей республики ожидаются снегопады, местами сильные, в южных областях — туман и гололед, метель со значительным ухудшением видимости, сильный ветер и резкое понижение температуры воздуха. Накануне из-за бурана и нулевой видимости были закрыты дороги в восьми областях и Астане.