Задержаны 19 «разводил» в ЦОНах Караганды

Установлено, что они оказывали клиентам посреднические услуги.

Полицейские Караганды задержали 19 человек, которые оказывали клиентам ЦОНов посреднические услуги в решении ряда проблемных вопросов, передает Today.kz.

В департаменте «Центр обслуживания населения» Карагандинской области таких граждан назвали «разводилами». О задержаниях лиц, пристававших с обещаниями «решить проблемные вопросы», сообщил заместитель начальника местной полицейской службы ДВД Карагандинской области Олжас Арынов.

«Нами задержаны в зданиях ЦОНов 19 человек. С 16 гражданами проведена профилактическая беседа, согласно части 1 статьи 449 КоАП РК «Назойливое приставание в общественных местах» к ответственности привлечены четверо граждан. В частности, они оштрафованы на пять МРП», — сообщил Олжас Арынов.

Эти «разводилы», как отметил Арынов, находятся в зоне внимания правоохранительных органов в целях установления фактов коррупционных преступлений.

«Отслеживаем, к какому сотруднику ЦОНа эти граждане ведут клиента», — отметил Арынов.

Между тем заместитель департамента по делам госслужбы и противодействия коррупции Берик Ахметов заявил, что «разводилы» при повторном появлении в ЦОНах и приставаниях к клиентам должны привлекаться к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений.

«Понятно же, что граждане, ищущие среди клиентов того, кто пожелает быстро решить тот или иной вопрос, в дальнейшем ведут его к сотруднику ЦОНа и благодарят взяткой. Нужно довести эту работу до логического финала, то есть выяснить – к какому сотруднику ЦОНа они ведут клиента и в какой форме следует благодарность за решение проблем», — отметил Ахметов.

В свою очередь в пресс-службе госкорпорации «Правительство для граждан» сообщили, что работа по борьбе с коррупцией в ЦОНах проводится регулярно. В компании заверили, что пользование услугами третьих лиц не ускоряет процесс получения государственных услуг.

«Работа по искоренению коррупционных условий при оказании госуслуг в спецЦОНах ведется уже давно. Для этих целей на постоянной основе оперативные службы ОВД проводят мероприятия по выявлению лиц, предлагающих незаконные услуги при регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений. Кроме этого, на территориях спецЦОНов организовано патрулирование сотрудниками дорожно-патрульной полиции. Для исключения посредничества внедрена фотофиксация лиц при предоставлении госуслуг, а получение техпаспорта транспортного средства и номерных знаков для людей, не являющихся владельцами авто, возможно только по доверенности. Хотелось бы обратить внимание граждан, что на получение услуг в специализированных ЦОНах уходит не более двух часов, время оказания услуги начинается с момента получения талона электронной очереди на консультации. Прибегая к услугам так называемых «посредников», граждане не только не сокращают время получения услуги для себя, но и теряют деньги и создают условия для коррупции», — прокомментировали в «Правительстве для граждан».

В пресс-службе добавили, что на территории спецЦОНа Караганды размещен стационарный пункт полиции, куда могут обратиться граждане, столкнувшиеся с посредниками при получении государственных услуг, или можно позвонить по номеру 102.