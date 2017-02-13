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Впервые за 30 лет в Караганде строят спецобъект полиции

Алтынай Сарсенбаева 2 часа назад Комментировать 8

Впервые за последние 30 лет в Караганде появится новый специализированный объект органов внутренних дел.

Отметим, что 10 февраля первый заместитель акима Карагандинской области Асылбек Дуйсебаев в ходе рабочей поездки по Октябрьскому району проверил ход строительства специализированного Кировского здания УВД Караганды, которое будет сдано в эксплуатацию в текущем году.

«Новое Кировское здание управления внутренних дел будет не только соответствовать задачам по охране правопорядка, но и позволит во многом решить нужды жителей данного жилого массива. Здесь будут располагаться технические службы полиции, лаборатория, дежурные прокуроры, местная полицейская служба, миграционная полиция, отдел по борьбе с наркоманией и другие службы», — сообщили в управлении внутренней политики Карагандинской области.

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Как отмечается, введение нового специализированного объекта позволит существенно оптимизировать работу специальных служб органа внутренних дел, тем самым повысится эффективность борьбы с преступностью, значительно упростится процедура защиты населения.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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