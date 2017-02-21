В Казахстане родители отказываются делать новорожденным прививки

Сотни казахстанских граждан отказываются делать необходимые прививки своим детям.

Так, в Темирском районе Актюбинской области родители свыше трехсот новорожденных отказываются от прививок детям под предлогом «религиозного запрета». Об этом сообщила заведующая центральной районной больницей Ханым Балгазина.

Балгазина говорит, что в больнице специалисты проводят разъяснительную работу с теми родителями, которые отказываются от прививок «по религиозным убеждениям».

— Они с посторонними не говорят. Поэтому специально выделили двух человек из штата — врача-женщину и врача-мужчину. К тому же с разъяснениями таких отказников посещают по месту их проживания группы, состоящие из теологов, работников акимата и прокуратуры, а также врачей. Однако на сегодня взгляды на прививки пересмотрели лишь трое человек, — говорит Ханым Балгазина.

Руководитель Актюбинского областного управления здравоохранения Асет Калиев сообщил, что в общем в области более двух с половиной тысяч родителей отказываются ставить прививки детям. По его словам, такие семьи имеются в Алгинском, Мугалжарском, Темирском и Шалкарском районах, а также в областном центре. Впереди весна — период инфекционных и вирусных заболеваний, ответственность за физическое состояние малышей по долгу службы и по призванию несут врачи, которые не могут заставить родителей бережно и ответственно подходить к здоровью детей.