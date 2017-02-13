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В Казахстане изменился регламент товаров личного пользования, перевозимых через границу

Сабина 1 час назад Комментировать 6

Изменения внесены в регламент ввоза товаров личного пользования на территорию стран таможенного союза, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов РК.

Был скорректирован приказ министра финансов Казахстана «Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования». Теперь, согласно документу, к товарам личного пользования отнесены меховые изделия, смартфоны, техника, ювелирные украшения, детские коляски и велосипеды.

При этом в приказе регламентируется количество ввозимых единиц товаров. Один человек может привезти из-за рубежа только одну единицу одного наименования изделий из меха, при этом при себе гражданин стран ТС может иметь два новых смартфона или планшета.

«Портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) — единица на человека. Ювелирные изделия — пять предметов на человека», — пишется в пресс-релизе департамента.

Кроме того, один человек может ввезти на территорию ТС один велосипед и одну детскую коляску, не оплатив пошлину. За исключением автомобилей эти требования не выдвигаются к товарам бывшим в употреблении.

«Частота пересечения физического лица и перемещения им товаров через таможенную границу ТC не превышает одного раза в месяц. При этом транспортные средства для личного пользования, если их количество превышает одну единицу в год, рассматриваются как предназначенные для предпринимательской деятельности», — сообщает ведомство.

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Автор: Сабина

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