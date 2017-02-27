В Караганде выселяют семью с маленькими детьми

Повестку в суд о выселении из общежития получила восьмилетняя карагандинка, передает МИА «Казинформ».

Отдел жилищных отношений Караганды выселяет пятнадцать семей из здания государственного общежития по улице Лободы, ссылаясь на отсутствие оснований для проживания там.

«Согласно закону «О жилищных отношениях», жилье из государственного жилищного фонда предоставляется только нуждающимся и обязательно в порядке очередности. Данные семьи стали жить в общежитии без законных оснований, заселились самовольно», — прокомментировал заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищных отношений» Сальжан Балаубаев.

Семья Хандога, состоящая из шести человек, получила шесть повесток в суд. Жанна Хандога поведала, что повестку выписали даже восьмилетнему ребенку. Год назад сотрудники отдела жилищных отношений заявили, что не будут выселять семью и официально узаконят право собственности на комнаты в общежитии, если семейство оплатит долги за коммунальные услуги бывших жителей.

«Оплатили. И даже ремонт сделали. Но свое обещание сотрудники отдела жилищных отношений не сдержали», — рассказала Жанна.

Между тем, семья Хандога подала встречный иск против госоргана. Судья Казыбекбийского районного суда № 2 Караганды Мадина Нашарова объединила два иска в единое производство.