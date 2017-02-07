В Караганде природный газ подорожал почти на 40%

В Караганде компания «АлемГаз» повысила тариф, и теперь потребители будут платить 156 тенге за один килограмм емкостного газа вместо прежних 114 тенге, передает корреспондент 5 канала.

Особенно ощутимо повышение тарифа сказалось на жизни пенсионеров.

«Вообще мы знаем, что аппетит появляется во время еды, но как только услугодатели повышают тарифы, так у пенсионеров аппетит пропадает. Хотелось бы знать, надолго ли это повышение и ждать ли ещё», — делится пенсионерка Любовь Маньшина.

В самой компани «АлемГаз» объясняют повышение тарифа увеличением закупочной цены в компании «АктобеМунайГаз». Если раньше цена была 11 тенге, то сейчас газ закупают по 28 тенге. Так же представитель компании отмечает, что увеличились и затраты на доставку газы.

Будет ли ещё одно повышение — услугодатели сказать не могут: всё зависит от того, возрастёт ли цена на закупки.