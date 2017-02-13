В Караганде пациент ограбил умершего в кабинете стоматолога, думая, что он уснул

Стоматолог скончался на рабочем месте от сердечного приступа, передает kriminalka.kz.

Один из пациентов, считая, что медик перебрал спиртного, вытащил у скончавшегося доктора 350 тысяч тенге, два сотовых телефона и документы.

26-летний Мадияр Сагатаев отправился в ближайшую стоматологию лечить зуб. Стоматология была небольшая, ею заведовал Марат Нишанов, опытный врач со стажем и работал в своем кабинете один. У мужчины пошаливало сердце. В тот день он чувствовал себя неважно, но все равно пошел на работу. Предположительно после обеда Нишанов скоропостижно скончался от сердечного приступа прямо на рабочем месте.

А через некоторое время в стоматологию зашел Мадияр Сагатаев, мучившийся от зубной боли. В кабинете он увидел врача, лежавшего на полу в своем кабинете.

«Думал, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стоматолог крепко уснул. Кроме меня, здесь никого не было», — признался молодой человек впоследствии полицейским.

Вместо того, чтобы вызвать «скорую» или полицию, парень решил обыскать лежащего на полу врача, вдруг у того найдется что-то ценное. Из карманов умершего медика он вытащил 350 тысяч тенге и два сотовых телефона, а также портмоне с удостоверением личности, водительское удостоверение, визитные карточки.

Заполучив ценности, вор скрылся. Впоследствии деньги потратил, а один из сотовых подарил знакомому. Сотрудники полиции объявил злоумышленника в розыск.

«На работу мой муж ушел с утра. Обычно домой возвращался после 18.00. И вот уже девять часов вечера, а Марата нет. Несколько раз звонила ему на сотовые телефоны, но мобильники почему-то оказались отключенными. Скоро дочь мне сообщила: мол, папа почему-то не поставил стоматологию на сигнализацию. Я попросила, чтобы она съездила туда и выяснила, в чем дело. Дочь вернулась и сказала, что отец умер на работе. На следующий день, проверив стоматологию и стоящий возле него автомобиль мужа, я не нашла 350 тысяч тенге, двух сотовых телефонов и документов», — рассказывает вдова покойного.

Первоначально, по горячим следам, полицейские отрабатывали версию, что медик стал жертвой разбойного нападения. Предполагалось, что у него выдержало сердце, когда увидел перед собой некоего злоумышленника, вооруженного, например, огнестрельным оружием или ножом. Следствие не располагало ни одной уликой, которая могла бы вывести на подозреваемого: ни отпечатков пальцев на месте преступления, ни свидетелей, которые могли видеть преступника.

Оперативникам помогли связисты. Спустя две недели после происшествия они засекли в одном из кварталов Караганды сигнал, который начал подавать один из мобильников стоматолога. Мало того, удалось вычислить точное местонахождение того, у кого находился сотовый телефон.

Молодой человек очень удивился, когда его задержали сотрудники криминальной полиции.

Нашлось немало свидетелей, подтвердивших, что парень действительно планировал отправиться к стоматологу, чтобы вылечить зуб. Уголовное дело возбудили по факту кражи — тайного хищения чужого имущества. Злоумышленник вернул потерпевшей стороне и 350 тысяч тенге, что забрал у покойного. Это облегчило его участь: Октябрьский районный суд приговорил его к одному году и шести месяцам ограничения свободы.