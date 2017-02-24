В Астане стартовал Первый Форум корпоративной благотворительности «Я верю»

Уникальная диалоговая площадка по обмену опытом в социальной сфере начала работать сегодня в Астане. Первый в Казахстане Форум корпоративной благотворительности «Я верю» организован Фондом развития социальных проектов «Samruk-KazynaTrust».

Работа Форума направлена на развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности. Бизнес, крупные компании начали понимать свою социальную ответственность перед обществом. Но многие не знают, как использовать ресурсы максимально эффективно.

В числе участников – представители НПО, государственной власти и бизнесмены. Люди, общими усилиями которых благотворительная деятельность должна стать максимально эффективной.

В Астану приехали международные эксперты в области реализации социальных программ: Алена Мешкова — директор Благотворительного Фонда Константина Хабенского, Анна Казарина — начальник Управления региональной политики российской компании «Газпром нефть», Александра Болдырева — исполнительный директор российского «Форума Доноров».

Константин Хабенский рассказал о том, как изменилось отношение в обществе к помощи, к благотворительности в своем небольшом интервью.

Первый день Форума начался с пленарного заседания «Корпоративная благотворительность: социальная роль бизнеса в развитии общества». Депутат Сената Парламента РК Дархан Калетаев, начальник Управления региональной политики ПАО «Газпром нефть» Анна Казарина, аким Павлодарской области Булат Бакауов, управляющий партнер PriceWaterhouseCoopers по региону Евразия Марк Хэнни, бизнесмены Раимбек Баталов и Айдын Рахимбаево обсудили пути взаимовыгодного партнерства между государством, бизнесом и НПО в развитии сферы благотворительности и поделились собственным успешным опытом в реализации социальных проектов.

Дархан Калетаев, председатель Попечительского совета Фонда развития социальных проектов «Samruk-KazynaTrust» рассказал о принципах работы Фонда, его целях и задачах.

«Работа «Samruk-KazynaTrust базируется на принципах эффективности, социальной значимости, системности и транспарентности. Эти ценности близки и понятны всем современным организациям, занимающимся развитием социальных программ. Мы должны улучшать качество социальных проектов, делать их более системными, масштабными, взращивать своих лидеров в этой сфере и передавать наработанный опыт в дальнейшем», — резюмировал Дархан Калетаев.

Важной частью Форума стали презентации, семинары и мастер-классы.

Завершится первый день Форума корпоративной благотворительности большим концертом, в котором примут участие Гектор Сандовал – австрийский и мексиканский тенор, приглашенный солист Большого театра России, Заслуженный деятель Казахстана Медет Чотабаев, Симфонический оркестр под управлением итальянского дирижера Марко Боэми и хор «Астана Опера» — главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов. Вместе с мэтрами на сцену выйдет маленькая незрячая девочка — Лиза Хижняк. У Лизы ограничена возможность видеть, но есть идеальный музыкальный слух и невероятная трудоспособность. Вместе с Лизой путешествие из темноты к свету предлагают совершить организаторы благотворительного концерта «С тобой увидим этот мир». Концерт состоится сегодня в 20.00 в Большом зале театра «Астана Опера». Начало в 20.00.

Для зрителей прозвучат арии из произведений Жубанова, Хамиди, Доницетти, Пуччини, оркестровые произведения, неаполитанские песни, попурри на музыку Армстронга и Гершвина.

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