В Астане состоится премьера документального фильма «Подари детям жизнь»

Сегодня, в 19:00 Астане пройдет показ документального фильма «Подари детям жизнь. 10 лет милосердия».

Премьера фильма, знакомство с героями и последующий фуршет проведут в кинотеатре «Kinopark» ТРЦ «Керуен».

Это фильм о том, чего можно добиться, когда действительно хочешь сделать окружающий мир лучше, чище, добрее. Фильм снят казахстанским режиссером документального кино, Жанной Балакаевой. Жанна уже в пятый раз проживает судьбы героев цикла «Подари детям жизнь». Каждый из предыдущих 4 лент посвящен какой-либо важной социальной проблеме – тяжелобольным детям и их семьям, аутистам, сиротам. Пятый фильм режиссера посвящен десятилетию благотворительной организации «ДОМ». За 10 лет работы фонд «Дом» оказал добровольную помощь огромному количеству людей. Эта помощь, в которой участвуют самые простые граждане, бизнесмены, глава государства и даже дети.

Говорят, что люди стали злее, что добрых людей очень мало, но вся работа фонда утверждает обратное — добрых людей намного больше, чем можно себе представить. 10 лет Милосердия — тому пример.

10 лет милосердия – это:

более полутора тысяч детей, которым казахстанцы подарили Жизнь и здоровье;

тысячи детей, которые нашли свою семью, благодаря всесторонней работе проекта «Казахстан без Сирот» и работе других организаций;

сотни детей и родителей, кто занимаются в проекте «Аутизм Победим!».

Желающих приглашают присоединиться к просмотру премьеры.