В Астане прошла Открытая конференция социальных проектов «Я верю»

Вчера, 25 февраля, в «Астана Опера» прошла Открытая конференция социальных проектов в рамках I Форума корпоративной благотворительности, инициированного фондом «Samruk Kazuna Trust».

Все гости конференции стали участниками социального флешмоба: каждый мог взять сладости в «Магазине Добрых Дел» и расплатиться за них хорошим поступком, варианты которого были написаны на упаковке (покормить бездомную кошку/собаку, вызвать улыбку на лице пожилого человека, приготовить вкусное для своей семьи и пр.). При этом участник закрепляет свое обещание перед обществом, разместив фото в социальных сетях с хештегом #МагазинДобрыхДел #Яверю #сенемiн #itrust. Я выбрала такой вариант.

Такой теплый (в том числе и из-за кофе) прием сразу настроил на позитивный лад и сделал всех присутствующих частью общего большого доброго дела.

Ведущая конференции — Лима Диас — в приветственном слове отметила, что спикерами стали 12 современников, которых благодаря идеям можно назвать героями нашего времени. И это действительно так!

Конференцию открывала Шолпан Байболова — национальный консультант КФ «Samruk Kazuna Trust», руководитель ОД «Ребенок должен жить в семье» (проект «Наставники», «Центр поддержки семьи»). Историк по образованию, она начала свое выступление с теории пассионарности Л. Гумилева. Пассионарии — это люди, наделённые избыточной энергией, импульс которой превышает импульс инстинкта самосохранения, вследствие чего пассионарий способен пожертвовать своей жизнью ради идеи. Именно такие люди творят историю, причем этому «активизму» можно и нужно учиться.

Людям, которые встают на путь социальных инициатив, нужно четко понимать, что путь этот будет тернист и долог, поэтому важно в самом начале определить конечную цель, изучить примерный маршрут и конечно, иметь проводника-пассионария, чтобы когда-то и самому стать таким.

Некий призыв к бизнесменам прозвучал из уст спикера: предприниматель — от слова предпринимать, поэтому важно осознавать свой долг не только перед собой и своей семьей, но и перед обществом в целом. Имея возможность, необходимо ей делиться — как в финансовом, так и в идейном плане. Страсть и энергия человека может быть как положительной, так и отрицательной, но Шолпан верит, что можно идти к изменениям эволюционным, а не революционным путем.

Следующим было тонкое и сложное выступление двух спикеров, занимающихся проблемами детей — Аружан Саин (БФ «Добровольное общестов»Милосердие»») и Алены Мешковой (БФ Константина Хабенского). Аружан и Алена сошлись во мнении, что адресная помощь — это хорошее дело, но одно, а важно в целом изменить систему. Как в России, так и в Казахстане наблюдается тенденция усиления национального движения в сфере благотворительности, происходят большие изменения и на уровне законодательства и продвижения правительства в этом направлении в целом.

Небольшой блиц-опрос выявил разность взглядов по некоторым вопросам. Так, российский спикер подчеркнула, что не готова ни в коем случае брать «нечестные» деньги на благотворительность, потому как они не смогут принести добра. Аружан Саин не смогла однозначно ответить на этот вопрос, в чем была более честна. Спикер объяснила, что маме больного ребенка, по большому счету, все равно, на какие деньги спасут ее чадо. Кроме того, в практике «Милосердия» были случаи, когда не только материальная, но и духовно-нравственная и физическая помощь приходила от людей, раскаявшихся в своих недобрых делах, в том числе в коррупции. И это нужно если не понять, то принять с благосклонностью. На вопрос о том, что нужно сделать в наших странах, чтобы больных детей стало меньше, Алена Мешкова ответила, что кроме планирования и обмена опытом с развитыми странами необходимо искоренять канцерофобию* в обществе. Изменить отношение людей к онкозаболеваниям — это первостепенная задача наших государств, ведь именно из-за боязни обследований, проверок зачастую люди и умирают. Ранняя диагностика поможет предотвратить летальный исход у более 65% онкобольных.

Главным двигателем и решением задачи сокращения количества больнх детей в Казахстане Аружан назвала потребность в хедлайнерах* (в смысле движущей силы), или пассионариях, если хотите. В Казахстане есть отличные специалисты, отметила спикер, приведя в пример блестящего детского кардиохирурга Юрия Пя.

В конце интервью выступающие подытожили, что в любом деле, которое предполагает неоднозначный исход, особенно касающемся детей, необходимо не выгореть. И здесь важна работа психологов, личные примеры и осознание даже не цели, а особой миссии вашего дела.

Выступление Вениамина Алаева было самым эмоционально напряженным и, без сомнения, самым показательным и мотивирующим. В детстве ему поставили диагноз ДЦП, он прошел долгий путь к своей мечте и цели: смог закончить общеобразовательную школу, перепрыгнув 7 класс, учился в Англии, закончил вуз в Алматы, получил именной грант в университете по программе MBA.

Сейчас Вениамин занимается защитой прав людей с ограниченными возможностями, воспитывает дочь. В нашей стране в основном особенные люди трудоустраиваются «у своих» — родственников, знакомых или людей со схожими проблемами. В республике доля трудоустроенных от общего числа дееспособных инвалидов составляет только 2%! Европейская модель инклюзии как мира равных для всех возможностей в Казахстане только начинает внедряться, но лектор верит, что объединившись, мы сможем устроить всех людей с ограниченными возможностями. Этому оратору зал аплодировал стоя. Вениамин Алаев — особенный человек. Такие люди, как верно отметила в своей речи Гульнар Дасаева, — не люди с ограниченными возможностями, а люди больших возможностей!

О том, как перейти от мечты к миссии знает Анна Шелепова, президент ОФ «Sport Concept». Анна и ее муж мечтали, чтобы их сын занимался спортом, для чего создали каток сначала в своем дворе в Алматы, а потом и общественную организацию, которая продвигает идеи дворового спорта теперь уже в 3 городах Казахстана: Алматы, Караганде и Павлодаре.

На сцене Конференции #Яверю выступила Саида Калыкова.

Она не видит клавиш, но не только играет, но и создает музыку. В 3-м классе Саиде поставили диагноз — опухоль головного мозга, и она начала терять зрение, но продолжила учебу. С отличием окончила школу, музыкальный колледж и Академию музыки в Астане. Получила стипендию на учебу во Флоренции, а затем диплом магистра по программе «Болашак» в консерватории им. Л. Керубини.

И как при этом не согласиться с Гульнар Дасаевой в том, как важно инклюзивное образование* , ведь оно не для больных детей, как думают многие, оно для всех детей — и это принципиальная разница! Инклюзия — это не про инвалидности, а про индивидуальность.

Ольга Веселова (ARBAT FEST) рассказала о том, как они воплощают в жизнь идею города-дома с помощью стрит-арта, про художников-таксистов из Алматы, платой за проезд у которых служит лекция о современном искусстве.

Ольга верит, что для современного человека наряду с потребностью пить и есть существует потребность в искусстве, и оно повсюду о себе кричит, стоит только оглянуться.

Владимир Шутилин, руководитель направления социальных и благотворительных проектов “Газпром Нефть” рассказал о том, как творить добро в большой компании. Ведь многим кажется, что благотворительность — это просто. Однако это не так просто, но и просто не так. Владимир отметил важность «глубокого погружения» в вопрос (непосредственное участие, изучение и пр.), социальные сети (взаимопомощь и продвижение), долгосрочная перспектива и нацеленность на результат.

Рауан Кенжеханулы, основатель общественного фонда “WikiBilim” поднял важную и актуальную на сегодня тему подростковых суицидов. Рауан считает, что окружающие ребенка люди просто не замечают порой негласных просьб о помощи, а часто именно этого внимания ребенку и не хватает. Спикер рассказал о комплексной методике, разработанной для превенции подростковых суицидов: обучение специалистов (психологи психотерапевты), диагностика и выявление группы риска (в школах), индивидуальная коррекционная работа (по необходимости).

Директор Центра социальной неотложной помощи «РАЙ» Райхан Бекманова на личном примере доказала, что мечта может исполниться и спустя 20 лет.

Собственный опыт помог ей не только справиться с чужой бедой, но и открыть в Актау «Дом надежды» — кризисный центр для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, где женщина не просто находит временное убежище, но и получает обучение, психологическую и правовую помощь и помощь в трудоустройстве. И Райхан верит и знает, что когда самому плохо, нужно помочь тем, кто в этом нуждается, и это изменит вашу жизнь.

Арын Орсариев, ректор Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова, поведал об инновациях в образовании. Его университет столкнулся с большим оттоком студентов. Чтобы изменить ситуацию, необходимо было действовать по-новому здесь и сейчас. Выходом из ситуации стало обучение через бизнес.

Так, в программу добавили правильный для монетизации профессионализма студентов набор компетенций: коммуникативность, менеджмент и предпринимательство. Теперь выпускниками вуза выходят учителя-предприниматели, программисты-предприниматели и пр. Арын верит, что подобный подход к образованию поможет улучшить образование не только в Павлодаре, но и в Казахстане в целом.

Оригинальным вопросом начал свой доклад Вячеслав Абрамов, главный редактор интернет-журнала Vласть : а вы когда-нибудь представляли себе свои похороны? И это была личная история со счастливым концом о том, как верить в свою команду и дело и не бояться просить о помощи. Тогда и умирать (читай — закрываться) никому не придется. Сам Слава верит, что можно выжить благодаря людям, которым мы нужны.

Закрыли конференцию Impro Club «Triangle», которые прямо на глазах зрителей создали импровизированные мини-спектакли по отзывам участников конференции о том, во что мы все вместе верим.

А мы верим во все эти большие, амбициозные и добрые социальные проекты и предлагаем всех присоединиться и начать действовать!

* Канцерофобия — болезненное психологическое состояние, проявляющееся в острой боязни онкологических заболеваний.

* Хедлайнер — (здесь) в значении проводника, поводыря, зачинщика, за которым пойдут другие и к профессиональному мнению которого прислушаются.

* Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в себя, лат. include-заключаю, включаю, вовлекаю) — практика общего образования, основанная на понимании, что инвалиды в современном обществе могут (и должны) быть вовлечены в социум. Данная практика ориентирована на формирование условий доступности образования для всех.

Фото взяты с официальной страницы проекта в фейсбуке www.facebook.com/itrustkz