Туры для иностранных гостей презентуют музеи Карагандинской области

Большой наплыв туристов в Карагандинскую область ожидается во время проведения международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане.

Руководство АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» обратилось к карагандинским музеям с просьбой наладить связи с туроператорами, пишет корреспондент «Индустриальной Караганды». А ведь в нашей области немало всего, что можно смело показать зарубежным гостям!

22 февраля на базе Карагандинского областного историко-краеведческого музея пройдет презентация музейного проекта: «Музей как феномен социокультурного пространства в туризме». Это мероприятие организовано совместными усилиями дирекции ЭКСПО, управлениями культуры и предпринимательства области.

В Карагандинском регионе 16 музеев и 4 филиала. Представители каждого из них подготовили презентации для туристических агентств, в которых опишут основные достопримечательности отдельных районов и ознакомят гостей с действующими туристическими маршрутами.

Областной историко-краеведческий музей, к примеру, предлагает транспортные экскурсии «История строительства и развития Караганды», «Карлаг — зона вечной памяти», «Спасский мемориальный комплекс» и«Стальной профиль Казахстана» — посещение Историко-культурного центра Первого Президента республики.

«Карагандинская область и Боровое — это вторые по значимости секторы после Астаны во время проведения ЭКСПО. Уже в середине июня к нам направятся автобусы с иностранными туристами, которые захотят познакомиться с местным колоритом. Важно, чтобы гости побывали не только в городе, но и познакомились с глубинкой, археологическими памятниками, древними городами, смогли посетить этноаул, пожить в юртах. В основном мы нацелены в этом плане на Каркаралинский, Шетский и Актогайский районы», — говорит заведующая научно-методическим отделом Гульжан Кударинова.

Музеи окажут не только информационную поддержку — у них также трудятся квалифицированные гиды по проведению транспортных экскурсий по региону. Сотрудники музеев считают, что особый интерес представляют такие туристические направления, как «Жемчужина Сарыарки — Каркаралы», памятники природы в Шетском районе под названием «Край семи колодцев», «Путешествие в каменный век: развалины Бегазы — Дандыбай» и древние памятники металлургии, музей техники образца XIX века «Жезказган – Жезды — Карсакпай».