Трехсменное обучение в Казахстане исчезнет к 2018 году

Проблему трехсменного обучения в школах и эксплуатации аварийных зданий учебных заведений планируют решить к 2018 году.

На заседании правительства об этом сообщим сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, пишет Today.kz.

«В рамках госпрограммы «Нұрлы жол» особое внимание уделено развитию инфраструктуры в сфере образования, в частности, предусмотрена полная ликвидация к 2018 году трехсменного обучения и отказ от эксплуатации аварийных зданий школ. На эти цели в 2016 году были выделены 57,4 миллиарда тенге, которые освоены местными исполнительными органами в полном объеме, что позволило ввести 52 объекта, в том числе 35 школ и 17 детских садов. В 2017 году предусмотрено 80 миллиардов тенге», — сообщил министр.

По его данным, для подготовки квалифицированных кадров на материально-техническое оснащение лабораторий 13 вузов были предусмотрены три миллиарда тенге, которые освоены в полном объеме.

«Уже сегодня студенты 13 университетов могут пользоваться новейшими современными технологиями и проводить научные исследования. Создана система коммерциализации научных проектов, что позволяет привести научные идеи к продукту в виде патента, технологии и опытного образца», — отметил Тимур Сулейменов.

Отчитываясь об итогах реализации программы «Нұрлы жол» в 2016 году министр добавил, что по целевым трансфертам из 472,8 миллиарда тенге освоены 469,6 миллиарда тенге, или 99 процентов. Неполное освоение, по словам чиновника, по большей части связано с экономией по государственным закупкам.

Кроме развития инфраструктуры образования, программой предусматривался еще ряд приоритетных направлений. Так, на развитие автодорожной отрасли в 2016 году выделено 151,3 миллиарда тенге, которые освоены в полном объеме, строительно-дорожные работы завершены на 611 километрых автодорог.

Квазигосударственному сектору на развитие логистической инфраструктуры были выделены 56,4 миллиарда тенге, которые также освоены в полном объеме.

Субъектам естественных монополий предоставляется бюджетный кредит со сроком на два года через местные исполнительные органы ля решения вопросов высокой аварийности коммунального сектора.

«Средства в размере 89,9 миллиарда тенге в полном объеме перечислены субъектам естественных монополий, которыми освоено 48,2 миллиарда тенге. Это позволило модернизировать 502 километров сетей, из которых 65,2 километра — это сети теплоснабжения, 436,8 километра — сети водоснабжения и водоотведения. На подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к объектам жилищного строительства в 2016 году выделено 77,9 миллиарда тенге, из которых местными исполнительными органами освоены 76,5 миллиарда тенге — 98 процентов, что позволило построить 2 208 километров инженерных сетей к объектам жилищного строительства», — сказал министр национальной экономики.

Неосвоение по регионам, по словам Сулейменова, связано с экономией и незначительным отставанием от графика завершения работ подрядными организациями.

Та же 26 января во время рабочей встречи заместителя премьер-министра РК Имангали Тасмагамбетова с депутатами сената парламента стало известно, что рассмотрены вопросы строительства 56 школ взамен аварийных и трехсменных школ, а так же обсудили переход 2, 5, 7 классов на обучение по обновленным программам и пятидневную учебную неделю, проведение ЕНТ по новому формату.