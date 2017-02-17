Трасса Астана-Темиртау и еще пара автодорог станут платными

В этом году в Казахстане появятся три платные трассы: Астана — Темиртау, Алматы — Капчагай и Алматы — Хоргос. В ближайшее время их оснастят системой взимания денег.

Причём на одном из участков устанавливать необходимое оборудование будут за счёт Всемирного банка. Уже названы конкретные сроки – платить за проезд по новому автобану водители начнут с ноября. Всего же до 2020-го в стране планируют сделать платными шесть тысяч километров дорог. Это позволит ежегодно собирать с казахстанцев и транзитных машин до 30 миллиардов тенге. Предварительно известно, что стоимость проезда останется такой же, как на трассе Астана — Боровое – один тенге за километр. При этом никакой альтернативы у казахстанцев не будет.