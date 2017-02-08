События 8 февраля

8 февраля в мире отмечают:

Россия — День российской науки

Россия — День военного топографа

События:

1816 — Полицейской операции впервые была задействована собака.

1837 — Петербурге состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом.

1910 — В США основана организация бойскаутов (англ. «Boy Scouts of America»).

1929 — Русском языке появилось слово «вертолёт», современном понимании этого слова до войны носил название «геликоптер».

1983 — 53-летний Джованни Виглиотто осужден судом Аризоны на 34 года тюрьмы за то, что женился на 105 женщинах.

Родились:



1828 — Жюль Верн, французский писатель, основоположник научной фантастики. Жюль Верн не был «кабинетным» писателем, он много путешествовал по миру. Иногда Верну ошибочно риписывают предсказание подводной лодки. На самом деле, во времена Верна подводные лодки уже существовали. Однако по описанным характеристикам «Наутилус» превосходит даже подлодки XXI века.

1834 — Дмитрий Иванович Менделеев, выдающийся русский химик, составивший Периодическую систему химических элементов. Научный авторитет Д. И. Менделеева был огромен. Список титулов и званий его включает более ста наименований. Тем не менее, свои труды, частные и официальные обращения он подписывал: «Д. Менделеев» или «профессор Менделеев», крайне редко упоминая какие-либо присвоенные ему почётные звания.

1925 — Джон Ле́ммон — американский актёр. Сыграв почти в 100 полнометражных и телефильмах, Леммон стал одним из самых популярных актёров США, где его даже называли «божественным клоуном». Мировая слава и номинация на «Оскар» пришли к нему вскоре после релиза именитой комедии «В джазе только девушки», где актёр объединился с Мэрилин Монро и Тони Кёртисом.

1928 — Вячеслав Тихонов — советский и российский актёр театра и кино. В художественном фильме «Семнадцать мгновений весны» Тихонов сыграл самую известную свою роль — разведчика Исаева-Штирлица, которая принесла невиданную популярность. Примечательно, что сам актёр накрепко привязавшийся к нему на всю оставшуюся жизнь образ Штирлица с собой не ассоциировал.

1941 — Николас Нолти -американский актёр. Первое время Нолти работал на пивоваренной компании. Пройдя актёрские курсы в нескольких академиях, Нолти работал в небольших театрах.Наиболее примечательные фильмы с участием Ника Нолти — «Сорок восемь часов», «Нью-йоркские истории» , «Мыс страха» , «Повелитель приливов», «Солдаты неудачи» и «Воин».

1949 — Ирина Муравьёва — советская и российская актриса театра и кино. Широкую популярность актрисе принесло участие в легендарной картине «Москва слезам не верит» . Сначала Ирина Муравьёва отнеслась к сценарию весьма скептически, но роль авантюристки Людмилы принесла актрисе всенародную славу и любовь зрителей. «Самая обаятельная и привлекательная».