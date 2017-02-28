События 28 февраля

28 февраля в мире отмечают:

Международный день блина

День ухода зимы

Международный день больных редкими заболеваниями

Марди Гра — «Жирный вторник» (во многих странах мира, перед началом католического Великого поста, предшествующего Пасхе)

События:

1066 — Открылось Вестминстерское аббатство.

1732 — В Петербурге открылся первый Кадетский корпус.

1913 — Нильс Бор предложил планетарную модель строения атома.

1935 — Уоллес Каротерс изобрел нейлон. В 1939 нейлон поступил в продажу в одном из универмагов в США. Это были первые в мире нейлоновые чулки, ставшие сенсацией.

1990 — Создан Союз кинематографистов России.

Родились:

1920 — Алексей Смирнов, советский киноактёр. Получил широкую известность благодаря комедийным ролям в кино, наиболее известной из которых стал тунеядец Федя из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

1942 — Брайан Джонс, рок-музыкант, ритм-гитарист группы «The Rolling Stones». Брайан Джонс также получил признание как один из законодателей стиля благодаря своей бунтарской, необычной внешности. Он был наиболее привлекательным в ансамбле, его манера поведения и имидж оказали значительное влияние на моду «свингующего Лондона» шестидесятых.

1947 — Татьяна Васильева, советская и российская актриса. 6 января 2012 за роль Галины Смирновой (телесериал «Закрытая школа») была названа исполнительницей «Лучшей женской роли в художественном фильме / телесериале».

1972 — Вилле Хаапасало, финский актёр. В России Хаапасало более популярен, чем на родине, в Финляндии. Впервые известность актёру принесла роль Райво в российском кинофильме «Особенности национальной охоты».

1981 — Игорь Харламов — российский комедийный актёр, певец и телеведущий, наиболее известный под псевдонимом Гарик Бульдог Харламов. При рождении был назван Андреем, но в три месяца ему поменяли имя на Игоря в память о дедушке.

1982 — Наталья Водянова, российская топ-модель. В 2007 году, после рождения сына Виктора, решила частично оставить карьеру модели и посвятить себя семье и благотворительному фонду. Наталья, как и некоторые мировые экс-супермодели, всё же соглашается выйти на подиум или принять участие в фотосессии за высокие гонорары.