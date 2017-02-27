События 27 февраля

27 февраля в мире отмечают:

Россия — День Сил специальных операций

Международный день полярного медведя

Начало Великого поста

15 чудес Будды (Монлам Чхенмо)

События:

1693 — В Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин (The Ladies’ Mercury).

1825 — Опубликована первая глава романа Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».

1882 — В России впервые разрешено частным лицам пользоваться телефонами.

1883 — Запатентован автомат для скручивания сигар.

1897 — Получен искусственный подсластитель сахарин.

1900 — В Германии создан футбольный клуб «Бавария Мюнхен».

1932 — Джеймс Чедвик открывает нейтрон.

Родились:



1932 — Элизабет Тейлор англо-американская актриса, «королева Голливуда» периода его расцвета, трижды удостоенная премии «Оскар» (две — за лучшую женскую роль, одна — специальная). Первая актриса, чей гонорар за съёмки в фильме составил миллион долларов.

1955 — Питер Кристоферсон (Слизи), английский музыкант. Участник экспериментального музыкального проекта Coil.

1957 — Татьяна Догилева, русская актриса («Забытая мелодия для флейты», «Покровские ворота», «Вокзал для двоих», «Блондинка за углом»).

1957 — Адриан Смит — британский рок-гитарист, художник, автор песен, продюсер, прежде всего известный как один из трёх гитаристов популярной хэви-метал группы Iron Maiden.

1967 — Джонатан Айв — англо-американский дизайнер, старший вице-президент отдела промышленного дизайна компании Apple.

1983 — Кейт Мара, американская киноактриса. (фильмы Железный человек 2, Фантастическая четвёрка, Американская история ужасов).