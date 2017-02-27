События 27 февраля

27 февраля в мире отмечают:
Россия — День Сил специальных операций
Международный день полярного медведя
Начало Великого поста
15 чудес Будды (Монлам Чхенмо)
События:
1693 — В Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин (The Ladies’ Mercury).
1825 — Опубликована первая глава романа Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1882 — В России впервые разрешено частным лицам пользоваться телефонами.
1883 — Запатентован автомат для скручивания сигар.
1897 — Получен искусственный подсластитель сахарин.
1900 — В Германии создан футбольный клуб «Бавария Мюнхен».
1932 — Джеймс Чедвик открывает нейтрон.
Родились:
1932 — Элизабет Тейлор англо-американская актриса, «королева Голливуда» периода его расцвета, трижды удостоенная премии «Оскар» (две — за лучшую женскую роль, одна — специальная). Первая актриса, чей гонорар за съёмки в фильме составил миллион долларов.
1955 — Питер Кристоферсон (Слизи), английский музыкант. Участник экспериментального музыкального проекта Coil.
1957 — Татьяна Догилева, русская актриса («Забытая мелодия для флейты», «Покровские ворота», «Вокзал для двоих», «Блондинка за углом»).
1957 — Адриан Смит — британский рок-гитарист, художник, автор песен, продюсер, прежде всего известный как один из трёх гитаристов популярной хэви-метал группы Iron Maiden.
1967 — Джонатан Айв — англо-американский дизайнер, старший вице-президент отдела промышленного дизайна компании Apple.
1983 — Кейт Мара, американская киноактриса. (фильмы Железный человек 2, Фантастическая четвёрка, Американская история ужасов).