События 24 февраля

24 февраля в мире отмечают:
День флага Мексики
События:
1902 — В Великобритании доктор Ланчестер запатентовал проект дискового тормоза.
1910 — В Швеции основан футбольный клуб «Мальмё».
1942 — Первый выход в радиоэфир радиостанции «Голос Америки».
1973 — В телеэфир впервые вышла передача «Очевидное — невероятное».
Родились:
1954 — Любовь Успенская (Сицкер), российская и американская певица жанра шансон.
1955 — Стив Джобс (ум. 2011), американский инженер и предприниматель, сооснователь и генеральный директор корпорации Apple.
1959 — Николай Дмитриевич Игнатьев — российский актёр, Заслуженный артист России.
1959 — Владимир Викторович Горянский — украинский актёр и телеведущий, Народный артист Украины.
1966 — Уильям Джордж «Билли» Зейн-младший — американский актёр и продюсер. Наиболее известен ролями в фильмах 1990-х: «Байки из склепа: Рыцарь-демон», «Фантом» и «Титаник».сериал « Обвиняемая» 2016 г.
1963 — Джофф Белл — английский актёр. Наиболее известен своими ролями в фильмах «Хулиганы», «Дальнобой без тормозов» и «Рок-н-рольщик».