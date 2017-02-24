События 24 февраля

24 февраля в мире отмечают:

День флага Мексики

События:

1902 — В Великобритании доктор Ланчестер запатентовал проект дискового тормоза.

1910 — В Швеции основан футбольный клуб «Мальмё».

1942 — Первый выход в радиоэфир радиостанции «Голос Америки».

1973 — В телеэфир впервые вышла передача «Очевидное — невероятное».

Родились:

1954 — Любовь Успенская (Сицкер), российская и американская певица жанра шансон.

1955 — Стив Джобс (ум. 2011), американский инженер и предприниматель, сооснователь и генеральный директор корпорации Apple.

1959 — Николай Дмитриевич Игнатьев — российский актёр, Заслуженный артист России.

1959 — Владимир Викторович Горянский — украинский актёр и телеведущий, Народный артист Украины.

1966 — Уильям Джордж «Билли» Зейн-младший — американский актёр и продюсер. Наиболее известен ролями в фильмах 1990-х: «Байки из склепа: Рыцарь-демон», «Фантом» и «Титаник».сериал « Обвиняемая» 2016 г.

1963 — Джофф Белл — английский актёр. Наиболее известен своими ролями в фильмах «Хулиганы», «Дальнобой без тормозов» и «Рок-н-рольщик».