События 22 февраля

22 февраля в мире отмечают:

США — День рождения Джорджа Вашингтона

Япония — День кошки

События:

1630 — Английские колонисты впервые пробуют попкорн, которым их угощает индеец по имени Кводекуайн

1714 — в Санкт-Петербурге основывается Аптекарский огород (теперь — Ботанический сад Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН).

1964 — Состоялась премьера фильма «Живые и мёртвые».



1966 — Запущен спутник «Космос-110» с собаками Ветерком и Угольком на борту.

1983 — Американец Алекс Червинский построил пирамиду из 390 монет высотой 4 метра (мировой рекорд).

Родились:

1732 — Джордж Вашингтон — первый Президент США.

1810 — Фредерик Шопен — польский композитор Крупнейший представитель польского музыкального искусства, стал основоположником польской национальной композиторской школы.

1959 — Кайл Маклахлен — американский актёр, прославившийся как специальный агент ФБР Дейл Купер из телесериала Дэвида Линча «Твин Пикс». Кроме того, известен по фильму «Шоугёлз», и по фильмам «Дюна» и «Синий бархат», также снятых Линчем, и сериалам «Отчаянные домохозяйки», «Как я встретил вашу маму» и «Секс в большом городе».

1975 — Дрю Бэрримор — американская актриса, продюсер и кинорежиссёр.

1975 — Дмитрий Спирин — российский рок-музыкант и DJ, вокалист московской панк-рок группы «Тараканы!», гитарист группы «Ракеты из России». Также известен как один из отцов-основателей и участников панк-рок-группы «Приключения Электроников».

1985 — Захари Джордж «Зак» Рериг — американский актёр, наиболее известный по роли Кейси Хьюза в сериале «Как вращается мир» и роли Мэтта Донована в сериале «Дневники вампира».